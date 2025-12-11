حماس تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة وتطالب الوسطاء بالضغط الفوري

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء.

وأكدت الحركة في بيان أن “الاحتلال يمارس المماطلة والتنصّل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، حيث يتعمد تعطيل إدخال مواد الإيواء الأساسية”، مشيرة إلى أن “هذا التعطيل يفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في مراكز إيواء وخيام مهترئة لا تقوى على الصمود أمام البرد والعواصف”.

هذا وشددت “حماس” على أن العدو المجرم “يتحمل كامل المسؤولية عن الظروف المأساوية التي يعيشها شعبنا في غزة، نتيجة منعه المتعمد لإدخال مواد الإيواء، وتعمده مفاقمة معاناة مئات آلاف النازحين مع دخول فصل الشتاء وعجز الخيام عن الصمود أمام البرد والعواصف”.

وتابعت “هذا المنع يكشف عن استمرار سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال”.

وفي سياق متصل، وجهت الحركة نداءً عاجلاً إلى الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة إياهم بـ “التحرك العاجل والضغط المباشر” على حكومة الاحتلال لإدخال جميع مواد الإيواء اللازمة دون قيود، وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وفقاً لما نصّ عليه الاتفاق، وبما يضمن الكرامة الإنسانية للمتضررين”.

كما طالبت حماس الدول العربية والإسلامية وكافة الدول والشعوب حول العالم بضرورة تكثيف الحراك والتضامن مع شعبنا، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة، وإلزامه بموجبات البروتوكول الإنساني، لتمكين شعبنا من التعافي والبدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. ويأتي هذا التصريح ليؤكد أن الأزمة الإنسانية في غزة هي نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال الإجرامية.

المصدر: شهاب