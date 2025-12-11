الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، ودهمت منازل المواطنين قبل أن تعتقل عددًا منهم، إلى جانب اعتقال متضامنين أجانب قرب رام الله.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعدد من الآليات العسكرية، عقب تسلل قوات خاصة للمدينة، قبل أن تعتقل شابًا وتبدأ بالانسحاب.

وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة صهيونية تسللت إلى حي “كروم عاشور” في رأس العين بمدينة نابلس، قبل أن تتبعها تعزيزات عسكرية من حاجز “حوارة” العسكري جنوبي المدينة، كما حاصرت منزلًا في حارة القيسارية بمدينة نابلس.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا (مجهول الهوية) من حي كروم عاشور، عقب محاصرة منزل عائلته، قبل أن تنسحب من مدينة نابلس.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية صير، شرقي مدينة قلقيلية، كما داهمت منزلًا عقب اقتحام قرية العرقة، غربي جنين، شمالي الضفة، فيما شهد مخيم طولكرم إطلاق كثيف لنيران الاحتلال.

وفي رام الله، أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال المتضامنين الأجانب أثناء تواجدهم في “منطقة الخلايل”، جنوبي قرية المغير، شمالي شرق مدينة رام الله.

وفي أريحا، ألقى الشباب الثائر قنبلة محلية الصنع(كوع) على الحاجز الجنوبي ومستوطنة الفيرد في المدينة، وعلى إثر ذلك اقتحم الاحتلال المدينة وأغلق الحواجز العسكرية المحيطة بها، كما قام بسحب تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من الحاجز.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ أحمد سلهب ونجله أمجد، عقب مداهمة منزلهم في خربة قلقس، جنوبي مدينة الخليل، بالإضافة لاعتقال الشاب عز الدين غيث من منطقة عين سارة، وسط المدينة، جنوبي الضفة المحتلة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام