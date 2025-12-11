النائب البستاني أثنى على تأييد سعيد قرار شعيتو: للإسراع في تنفيذه

كتب النائب فريد البستاني على منصة “إكس”: “نثمّن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، إيداعه كشفاً مفصلاً بحركة حسابات وتحويلات اعضاء مجالس إدارة المصارف والفئات الأخرى المذكورة فيه من تاريخ 1 تموز 2019 وحتى 1 كانون الأوّل 2023 ونطلب إضافة مدققي حسابات المصارف ومكاتب محامي المصارف الى القرار”.

واعتبر النائب البستاني إنها “خطوة إضافيّة جديدة في طريق استعادة أموال المودعين، وتؤكّد مرّة أخرى أن الأزمة المالية ليست نظامية، ونطلب من الحاكم الإسراع في تنفيذه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام