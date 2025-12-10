الأربعاء   
   10 12 2025   
   19 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 21:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    العراق يُحيي الذكرى الثامنة لإعلان النصر على الإرهاب

    الذكرى السنوية الثامنة لاعلان النصر على الإرهاب في العراق

    تقرير: عادل الفياض

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    الفيّاض في ذكرى يوم النصر على داعش: سنبقى أوفياء لدماء الشهداء وحماية مكتسبات الانتصار

    الفيّاض في ذكرى يوم النصر على داعش: سنبقى أوفياء لدماء الشهداء وحماية مكتسبات الانتصار

    احتجاجات عراقية على قرار جريدة الوقائع

    احتجاجات عراقية على قرار جريدة الوقائع

    بالفيديو | موكب سيارات يرفع أعلام حزب الله يجوب شوارع في بغداد​

    بالفيديو | موكب سيارات يرفع أعلام حزب الله يجوب شوارع في بغداد​