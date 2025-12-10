ماكرون يجري اتصالاً مع ترامب وستارمر وميرتس لـ“تحريك” مسار التسوية في أوكرانيا​

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث الأربعاء الحرب في أوكرانيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريديريش ميرتس، في مكالمة هاتفية استمرت نحو 40 دقيقة.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال ركّز على “محاولة إحراز تقدم” في حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا، في ضوء المساعي الجارية لصياغة تسوية سياسية تنهي القتال المستمر منذ سنوات.​

ووفق الإليزيه، ناقش القادة التطورات الأخيرة المتعلقة بوساطة الولايات المتحدة، ورحّبوا بالجهود المبذولة للتوصل إلى سلام “متين ومستدام” في أوكرانيا، مع التأكيد على أن العمل الدبلوماسي “الكثيف” مستمر وسيتواصل في الأيام المقبلة.

واعتبر القادة أن المرحلة الراهنة “دقيقة جداً” بالنسبة إلى أوكرانيا وشعبها، وكذلك للأمن المشترك لمنطقة أوروبا-الأطلسي، ما يستدعي تنسيقاً وثيقاً بين العواصم الغربية.​

وتأتي المكالمة بعد اجتماع القادة الأوروبيين الثلاثة في لندن الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث جددوا دعمهم القوي له في ظل تعرضه مجدداً لضغوط أميركية لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا.

كما أعلن أن ماكرون وستارمر سيترأسان الخميس اجتماعاً جديداً عبر الفيديو لما يُعرف بـ“تحالف الراغبين”، وهو إطار يضم الدول الداعمة لكييف، لبحث تقديم “ضمانات أمنية” لأوكرانيا في سياق وقف محتمل لإطلاق النار أو اتفاق سلام مستقبلي.​

المصدر: أ.ف.ب