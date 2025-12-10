الأربعاء   
   10 12 2025   
   19 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:44
    تحرك جوي أمريكي فوق خليج فنزويلا يعيد ملف التوتر إلى الواجهة

      حلقت مقاتلتان أمريكيتان فوق خليج فنزويلا استمرارا لحملة الضغط على كاراكاس التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

      وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية العامة أن طائرتين مقاتلتين من طراز (إف إيه 18) تابعتين للبحرية الأمريكية حلقتا فوق الخليج، وهو مسطح مائي تحده فنزويلا ولا يتجاوز عرضه الأقصى نحو 150 ميلا، ومكثتا لأكثر من 30 دقيقة فوق المياه.

      وأكد مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية أن الطائرتين نفذتا “طلعة تدريبية روتينية” في المنطقة.

      وكان الجيش الأمريكي أرسل في وقت سابق قاذفات “بي 52 ستراتوفورتريس” و “بي 1 لانسر” إلى المنطقة، إلا أن تلك الطائرات حلقت حتى سواحل فنزويلا وعلى امتدادها، دون أي مؤشرات على أنها اقتربت من أراضي البلاد بقدر اقتراب مقاتلات “إف إيه 18” يوم الثلاثاء.

      المصدر: نوفوستي

