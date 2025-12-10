البساط: هدفنا نقل الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى اقتصاد إنتاجي واستثماري قادر على المنافسة

أكد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط أن “الهدف الأساسي يتمثل في نقل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي يعتمد على الاستهلاك والاستيراد، إلى اقتصاد إنتاجي واستثماري قادر على المنافسة في الأسواق العالمية”، وأوضح أن “85% من استهلاك اللبنانيين مستورد، بينما لا يتجاوز حجم الصادرات 3 مليارات دولار سنويا، وهو ما يستدعي تغييرا جذريا في بنية الاقتصاد”.

ولفت البساط في حديث له إلى “ضرورة الانتقال من اقتصاد يقوم على الاستدانة غير المنتجة إلى اقتصاد قائم على الاستثمار الحقيقي، ومن اقتصاد ضعيف المؤسسات إلى اقتصاد قائم على الحوكمة والشفافية”، مؤكدا أن “العدالة الاقتصادية عنصر أساسي في هذه الرؤية، وتشمل معالجة الفوارق المناطقية والجندرية وضمان استفادة المجتمع ككل من أي نمو مرتقب”.

وأوضح البساط أن “لبنان يمتلك مقومات تؤهله لتحقيق هذه الرؤية، من رأسمال بشري وقدرات طبيعية وموقع جغرافي مميز إلى طاقات الاغتراب”، ورأى أن “البلاد قادرة تاريخيا على الوصول إلى مستويات أعلى مما هي عليه اليوم، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب معالجة التحديات وإطلاق إصلاحات جدية”.

وشدد البساط على أن “الإصلاحات لا بد أن تشمل مختلف القطاعات من دون استثناء”، واعتبر أن “لا مجال لاختيار أولويات محدودة، بل يجب العمل بالتوازي على الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية والطرق وإعادة بناء المؤسسات وإعادة الإعمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام