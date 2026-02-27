البساط: نعمل على إعادة تثبيت الملحقين الاقتصاديين حفاظًا على دورهم الحيوي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان عامر البساط، سلسلة لقاءات الجمعة تناولت عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية.

وفي السياق، استقبل البساط وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة.

وتسلّم البساط درعًا تكريمية من المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي خلال لقاء عُقد في الوزارة، تقديرًا لدوره في دعم القطاع الاقتصادي.

كما التقى البساط ممثلين عن الملحقين الاقتصاديين، وأكد أن “دورهم أساسي في تعزيز تبادل لبنان التجاري مع الدول، وتسويق صادراته، وجذب الاستثمارات”، وأشار إلى أن “الوزارة تعمل على إعادة تثبيت الملحقين الاقتصاديين حفاظًا على هذا الدور الحيوي”.

وتم خلال الاجتماع تباحث سبل تحقيق ذلك، كما استقبل وفدًا من نقابة خبراء السير.

وكان البساط استقبل صباح الجمعة وفدًا أوكرانيًا رسميًا يترأسه نائب وزير الاقتصاد إيغور بيزكارافايني، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات اللبنانية – الأوكرانية، بما في ذلك التفاوض على اتفاقية تجارة حرة، وإنشاء لجنة رسمية مشتركة للعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتنفيذ مشاريع محددة تتعلق ببناء الصوامع والاستثمار في مركز زراعي في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام