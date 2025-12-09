البيان الروسي اليومي لسير العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شملت إسقاط طائرات واستهداف مواقع أوكرانية في عدة محاور.

وأفاد البيان بأن قوات السلاح الجوي الروسي أسقطت طائرة أوكرانية من طراز “سو-27″، فيما تمكنت منظومات الدفاع الجوي من إسقاط قنبلة جوية موجهة و13 صاروخًا من طراز “هيمارس” إضافة إلى 280 طائرة مسيّرة أوكرانية.

وفي جبهات القتال، سجّل البيان ما يلي:

قوات مجموعة “دنيبر” ألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بلغت نحو 40 جنديًا.

قوات “المركز” حسّنت مواقعها في منطقة دميتروف بجمهورية دونيتسك، وكبّدت القوات الأوكرانية أكثر من 445 جنديًا.

قوات “الغرب” واصلت تحييد مجموعة من القوات الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسك، موقعة أكثر من 220 جنديًا وتدمير دبابة.

قوات “الجنوب” سيطرت على خطوط ومواقع استراتيجية جديدة، وكبّدت القوات الأوكرانية 135 جنديًا.

قوات “الشرق” نفذت عمليات في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك أسفرت عن خسائر تجاوزت 210 جنود.

قوات “الشمال” كبّدت الجانب الأوكراني نحو 145 جنديًا.

كما أكد البيان استمرار الضربات الروسية على منشآت الصناعات العسكرية والطاقة والبنى التحتية التي تُستخدم لدعم القوات الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم