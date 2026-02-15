الدفاع الروسية: إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود في غضون 3 ساعات.

وقالت الوزارة في منشور على “تلغرام”، يوم السبت، إنه “خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية”.

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 29 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف و23 فوق إقليم كراسنودار و3 طائرات فوق البحر الأسود.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 9 طائرات مسيرة فوق جمهورية القرم ومياه بحر آزوف والبحر الأسود من الساعة 16:00 حتى 20:00 بتوقيت موسكو.

المصدر: روسيا اليوم