رئيس الأركان الروسي يتفقد قوات “المركز” جنوب أوكرانيا

تفقد رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف قوات “المركز” بمقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، وأشار إلى مواصلة القضاء على قوات كييف المحاصرة في ديميتروف بجمهورية دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “اطلع رئيس هيئة الأركان العامة النائب الأول لوزير الدفاع جنرال الجيش فاليري غيراسيموف على سير تنفيذ قوات “المركز” العاملة على جبهة دنيبروبتروفسك”.

وأشار غيراسيموف إلى أن قوات “المركز” وبعد تحرير مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك، تواصل القضاء على القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ديميتروف المحاذية.

ولفت إلى استمرار تقدم القوات الروسية على جميع الاتجاهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيا اليوم