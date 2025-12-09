الثلاثاء   
   09 12 2025   
   18 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    رئيس الأركان الروسي يتفقد قوات “المركز” جنوب أوكرانيا

      تفقد رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف قوات “المركز” بمقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، وأشار إلى مواصلة القضاء على قوات كييف المحاصرة في ديميتروف بجمهورية دونيتسك.

      وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “اطلع رئيس هيئة الأركان العامة النائب الأول لوزير الدفاع جنرال الجيش فاليري غيراسيموف على سير تنفيذ قوات “المركز” العاملة على جبهة دنيبروبتروفسك”.

      وأشار غيراسيموف إلى أن قوات “المركز” وبعد تحرير مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك، تواصل القضاء على القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ديميتروف المحاذية.

      ولفت إلى استمرار تقدم القوات الروسية على جميع الاتجاهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      “إنديان إكسبريس”: زيارة بوتين إلى الهند أثارت قلق الغرب

      “إنديان إكسبريس”: زيارة بوتين إلى الهند أثارت قلق الغرب

      الولايات المتحدة تعلن عن تخفيض دعم كييف بعد صرف دفعات قرض مجموعة السبع

      الولايات المتحدة تعلن عن تخفيض دعم كييف بعد صرف دفعات قرض مجموعة السبع

      نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة: أوروبا تحاول إفشال جهود تسوية الأزمة الأوكرانية

      نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة: أوروبا تحاول إفشال جهود تسوية الأزمة الأوكرانية