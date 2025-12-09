روسيا.. تشغيل منصة إطلاق صواريخ “أنغارا” الثقيلة في مطار “فوستوتشني” الفضائي

أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية عن تشغيل منصة إطلاق صواريخ “أنغارا” الثقيلة في مطار “فوستوتشني” الفضائي، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضحت إدارة المطار في بيان أن الترخيص الرسمي لتشغيل منصة الإطلاق تم الحصول عليه بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول.

إلى جانب المنصة، تم تشغيل 37 منشأة أخرى ضمن مشروع إنشاء مجمع إطلاق صواريخ “أنغارا”، “تشمل مركز القيادة، الوحدة التكنولوجية للأوكسجين والنيتروجين، مستودعات التخزين، منصة تخزين الأكسجين لتزويد مرحلة التسريع بالوقود، ملاجئ لطاقم الصيانة، أنفاق الإخلاء، رصيف التزود بالوقود، منصة أخذ العينات، قضبان مانعة للصواعق، وأبراج كشافات الإضاءة”.

وأكدت “روس كوسموس” أن تصميم المجمع أخذ في الاعتبار أحدث الإنجازات التكنولوجية، وتم تنفيذه بطريقة تتيح إجراء عمليات متوازية لتجميع واختبار المعدات التكنولوجية.

وأوضح رئيس إدارة مطار “فوستوتشني”، نيقولاي نوفيكوف، أن 70% من المنشآت قد تم تشغيلها حتى الآن، بينما ستُشغّل المنشآت المتبقية وفق الخطة بحلول نهاية مارس/آذار 2026.

يُذكر أن الإطلاق الأول لصاروخ “أنغارا-إيه 5” الثقيل من المطار تم في 11 أبريل/آذار 2024، ومن المقرر تنفيذ الإطلاق التالي عام 2027 باستخدام النسخة المطوّرة “أنغارا-إيه 5 إم”، التي ستتمكن من نقل حمولة أكبر بعدة أطنان إلى المدار الأرضي المنخفض مقارنة بالنسخة الأصلية.

المصدر: نوفوستي