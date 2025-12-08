الإثنين   
    بوروندي تدين هجمات رواندا على أراضيها

      اتهمت بوروندي جارتها رواندا “بإلقاء قنابل على أراضيها، ما أدى إلى جرح شخصين”.

      وقالت وزارة الخارجية البوروندية في بيان لها مساء الاثنين “وقع الحادث في بلدة سيبيتوكي الواقعة على الحدود مع رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية”.

      وذكرت الوزارة أن “من بين الجرحى طفل يبلغ 12 عامًا”، منددة بـ”استفزاز من رواندا”.

      وكانت “وكالة الصحافة الفرنسية” قد أفادت أن “جماعة إم23 المسلحة المدعومة من الجيش الرواندي تقدمت بسرعة الاثنين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتهدد حاليًا مدينة أوفيرا الواقعة على الحدود مع بوروندي، حيث لجأ مئات الجنود الكونغوليين والبورونديين الفارين”.

      المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

      رئيس الكونغو الديمقراطية يتهم رواندا بانتهاك اتفاق السلام بعد تجدد المعارك في الشرق

      اجتماع في كيغالي لتعزيز التعاون الدفاعي بين فرنسا ورواندا

