رسامني: لتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار لمنع أي فيضانات

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، فايز رسامني، الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع الفرق الفنية التابعة للوزارة والمختصة بصيانة وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار على الطرقات العامة والأوتوسترادات، لمتابعة جهوزية هذه الشبكات.

وشدد رسامني خلال الاجتماع على “بقاء الجهوزية التامة لأعمال تنظيف وتعزيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري، ومنع أي تجمعات أو فيضانات تؤثر على السلامة العامة”، وأكد على “تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية، مع إبقاء فرق الطوارئ في حالة جهوزية دائمة للتدخل الفوري عند تعرض المناطق للفيضانات”.

وأثنى رسامني على “جهود فرق الأقاليم في الجنوب والبقاع وجبل لبنان، لما أبدوه من سرعة استجابة خلال المنخفض الجوي، مما ساهم في إبقاء الطرقات سالكة وآمنة أمام المواطنين”، وأكد أن “نجاح خطة الوزارة مرتبط بالتزام الجميع بالجهود الميدانية”.

ودعا رسامني “المعنيين في الوزارة لإعداد الملفات الفنية الخاصة بأعمال تزفيت الطرقات المدرجة ضمن خطة العام المقبل، تمهيدًا لإطلاقها وفق الأصول القانونية المعتمدة، لضمان استمرار صيانة الطرقات وتعزيز جاهزية البنية التحتية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام