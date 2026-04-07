الوزير رسامني اجرى اتصالا بالمدير العام للنقل البري واصدر توجيهات مشددة لحماية الصيادين قبالة الناقورة – صور

أجرى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اتصالًا عاجلًا بالمدير العام للنقل البري والبحري، الدكتور أحمد تامر، أصدر خلاله توجيهات مشددة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الفورية، وذلك في ضوء التهديدات بشأن إخلاء المنطقة البحرية الممتدة بين الناقورة وصور، وحرصًا على سلامة الصيادين والمواطنين.

وأكد الوزير رسامني “ضرورة التشدد في تطبيق التدابير الوقائية، حيث جرى التنسيق المباشر مع القوات البحرية في الجيش اللبناني لضمان حماية الصيادين والحفاظ على السلامة العامة”.

وعلى الأثر، باشرت الجهات المختصة تنفيذ الإجراءات التالية:

منع إبحار الصيادين أو مغادرتهم مرفأ الصيادين في مرفأ صور حتى إشعار آخر.

التشدد في مراقبة الحركة البحرية ضمن نطاق القرار، تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

كما ذكّرت الوزارة بأنها، “وبناءً على توجيهات سابقة صادرة عن معالي الوزير، كانت قد اتخذت إجراءات استباقية قضت بإخلاء جميع المراكب من المنطقة المعنية، لا سيما في منطقة الرشيدية، وذلك ضمن إطار التدابير الوقائية المعتمدة”.

ودعت الوزارة “جميع الصيادين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على سلامتهم، إلى حين اتضاح المستجدات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام