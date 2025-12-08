النونو: استبعاد بلير خطوة على الطريق الصحيح

أكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو أن “الأخبار حول استبعاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير، من مجلس السلام بشأن غزة تمثل خطوة على الطريق الصحيح”.

وأشار النونو في حديث له مساء الاثنين إلى أن “الحركة طالبت الوسطاء مرارًا باستبعاده بسبب انحيازه الواضح لإسرائيل”، وأكد “استعداد حماس للدخول في هدنة طويلة الأمد شرط التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار بشكل كامل”.

وأوضح النونو أن “سلاح المقاومة سيكون جزءًا من سلاح الدولة الفلسطينية بعد قيامها”، وشدد على “رفض الحركة لأي حديث عن قيام قوة دولية بنزع سلاح المقاومة بالقوة”، ولفت إلى أن “هذا الطرح مرفوض ولم يُناقش مطلقًا”.

وأضاف النونو أن “الحركة لم تتسلم حتى الآن رؤية واضحة حول تشكيل القوة الدولية المقترحة لغزة، ولا حول مهامها وأماكن انتشارها”، ولفت إلى “اعتقاده بعدم قبول أي دولة المشاركة في قوة يكون من مهامها نزع سلاح غزة بالإكراه”، وأشار إلى أن “أطماع بنيامين نتنياهو تتجاوز حدود فلسطين وتشكل تهديدًا لدول المنطقة كافة”.

وفي سياق آخر، أعلن النونو “جاهزية الحركة لتسليم إدارة قطاع غزة فورًا إلى لجنة وطنية مستقلة من التكنوقراط، وذلك عقب طرح مصري بعد رفض السلطة الفلسطينية تولي إدارة القطاع”، وأكد أن “الاحتلال الإسرائيلي رفض جميع المقترحات المتعلقة بحل أزمة المقاتلين المحاصرين في رفح”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام