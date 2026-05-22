المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 17:00 الجمعة تموضعًا لجنود العدوّ داخل خيمة في بلدة مارون الراس على الحدود مع فلسطين المحتلة بمسيّرة انقضاضيّة وحققوا اصابات