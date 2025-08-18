عربي وإقليمي

النونو: نأمل أن يؤدي مقترح الوسطاء الجديد إلى وقف الحرب على غزة

أعرب القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، عن أمله في أن “يؤدي مقترح الوسطاء الجديد، الذي وافقت عليه الحركة، إلى مسار لوقف الحرب على قطاع غزة”.

وقال النونو في حديث له مساء الاثنين إن “المقترح الذي وافقت عليه حماس والفصائل الفلسطينية، يقف في المنتصف بين الموقف السابق للفصائل، وموقف إسرائيل السابق”، وأضاف: “قمنا بتغليب المصلحة الوطنية بالموافقة على المقترح الجديد الذي يقف في المنتصف، ونأمل أن يؤدي إلى مسار لوقف الحرب”.

وأكد النونو أن “هناك ضمانات أميركية ضمن بنود مقترح الاتفاق الذي تمّت الموافقة عليه”.

وقد أبلغت الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حركة حماس، الوسطاء المصريين والقطريين مساء الاثنين، بموافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام