كولومبيا تتحرك لاستعادة مرتزقتها من أوكرانيا

أعلنت كولومبيا أنها تعمل على استعادة مواطنيها الذين انخرطوا كمرتزقة في النزاع الأوكراني، بعد أن انضمت رسميًا إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989.

وقالت رئيسة الأركان الكولومبية ألكسندرا غونزاليس، إن “القلق الأكبر لدى الحكومة ليس عملية التسليم بحد ذاتها، لأن الاتفاقية قد تفرض أحيانًا قضاء العقوبة في الدولة التي ارتُكب فيها الفعل، مضيفة: “نريد أن يتمكن هؤلاء المواطنون من قضاء عقوبتهم في كولومبيا، إذا صدرت بحقهم أحكام”.

وأشارت غونزاليس إلى أن التصديق على الاتفاقية يتيح لكولومبيا التعاون مع الدول الموقعة لتحديد أماكن وجود مواطنيها المتورطين في نزاعات مسلحة خارجية وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

كما ستتيح الخطوة التحقيق في أنشطة الشركات والوسطاء الذين يجنّدون عناصر عسكرية سابقة للمشاركة في حروب خارجية دون ضمانات.

وكان مجلس النواب في الكونغرس الكولومبي قد أقر مشروع القانون الخاص بانضمام البلاد إلى الاتفاقية الدولية.

المصدر: روسيا اليوم