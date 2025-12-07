الصليب الأحمر: “إسرائيل” تمنعنا من زيارة الأسرى الفلسطينيين

قال مدير عام “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” بيير كرينبول إن “إسرائيل تواصل منع طواقم اللجنة من زيارة الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

وأوضح كرينبول في تصريح له الأحد أن “اللجنة تعمل على تعزيز جهودها للوصول إلى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، رغم القيود المفروضة على عملها”.

وفي السياق، كشف تقرير إسرائيلي أن الأسرى الفلسطينيين يُحتجزون في ظروف متدهورة بشكل متسارع منذ اندلاع الحرب على غزة، وأن العديد منهم يعانون من الجوع الشديد، وفق ما جاء في تقرير تدقيق أصدره مكتب المحامي العام الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية الأحد أن “التدقيق أظهر وجود فقدان حاد في الوزن وعلامات واضحة على سوء التغذية لدى الأسرى الذين التقى بهم ممثلو المكتب”، مشيرة إلى أن “المفتشين لاحظوا أن بعضهم أصبح نحيفًا بدرجة خطيرة”.

ولفت التقرير إلى أن “تدهور الظروف جاء بالتزامن مع ارتفاع أعداد الأسرى منذ اندلاع عدوان الاحتلال على قطاع غزة، حيث يتلقى المعتقلون حصصًا غذائية هزيلة، ويتعرضون للاعتداء الجسدي المتكرر من الحراس، إضافة إلى احتجازهم في بيئة غير صحية سمحت بانتشار الأمراض داخل الزنازين المزدحمة”.

وكانت “مصلحة السجون الإسرائيلية” قد أصدرت عقب اندلاع العدوان على غزة “أوامر بتقييد أو إلغاء الأنشطة الروتينية، ومنعت الأسرى الفلسطينيين من الاتصال بعائلاتهم أو مقابلة ممثلي الصليب الأحمر، وسمحت لهم بمغادرة الزنازين لمدة ساعة واحدة فقط يوميًا، فضلًا عن حرمانهم من الاحتفاظ بممتلكاتهم الشخصية مثل الكتب والصور العائلية”.

وتشمل هذه القيود جميع ما يسميهم العدو “الأسرى الأمنيين”، بمن فيهم القاصرون، دون أي مراعاة لظروفهم الصحية أو الإنسانية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام