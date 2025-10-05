الصليب الأحمر: عامان من الموت والنزوح في غزة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الفلسطينيين في قطاع غزة مرّوا بعامين كاملين من الموت والنزوح القسري، محذّرة من عدم كفاية الخدمات الأساسية المتبقية لتلبية احتياجات 2.4 مليون نسمة.

وأشارت مديرة البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة، سارة أفريلود، في بيان لها الأحد، إلى أن “على مدار عامين، والسكان المدنيون يعانون من الموت والنزوح القسري والحرمان من الكرامة على نحو مروّع. لقد شهدنا تفريغًا كاملاً للروح الإنسانية في غزة”، وتابعت “آلاف الفلسطينيين فُصلوا عن عائلاتهم، ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين”.

وأوضح البيان أن “آثار العامين الماضيين باتت تتجلى على وجوه الناس المنهكة التي تحاول الصمود بشقّ الأنفس”، وأضاف “عامان من الكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة، والأثر لا يُوصف”، محذّرًا من “عدم كفاية الخدمات الأساسية المتبقية في القطاع لتلبية احتياجات السكان”، مؤكدًا أن “الكثير من المدنيين يفتقرون إلى الوصول الآمن والمنتظم للمياه، ومرافق النظافة، والرعاية الصحية”.

وعن الواقع الإنساني الصعب في غزة، قالت أفريلود “التقيتُ بأمهات يملؤهنّ الذعر، ولا يدرين كيف سيُطعمن أطفالهنّ أو يحافظن على سلامتهم”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرتكب العدو الإسرائيلي، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67,139 شهيدًا، و169,583 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيًا، بينهم 154 طفلًا.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام