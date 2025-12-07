“هيئة أبناء العرقوب” تحذّر من محاولات العدو طمس هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا: لا يمكن أن نتخلى عن أرضنا

حذّرت “هيئة أبناء العرقوب” في بيان لها الأحد “من محاولات العدو الصهيوني الساعية إلى طمس هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلّة”، داعية “المسؤولين إلى التنبه لخطورة هذه المحاولات والقيام بما يلزم لحماية حقوق أهلنا في هذه الأرض”.

وقالت الهيئة “يسوّق بعض وسائل الإعلام وبعض التقارير الإعلامية المنقولة عن وسائل إعلام العدو معلومات خطيرة تتحدث عن تسويات وأفكار مستقبلية تتعلق بالجنوب السوري والأراضي اللبنانية المحتلّة، ومن ضمنها ما يؤشّر إلى طمس هوية منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومحاولة ربطها بالجولان السوري المحتل”، وتابعت: “كذلك الإعلان عن بدء مناورات عسكرية اليوم في منطقة المزارع وقمم جبل الشيخ في الجانب اللبناني في خراج بلدة شبعا”.

وأضافت الهيئة “إننا في هيئة أبناء العرقوب ننبه المسؤولين اللبنانيين، وخصوصًا وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة، إلى ضرورة التحرّك الفوري والسريع للتحقّق من مدى صحة هذه المعلومات والقيام بما يلزم تجاه المجتمع الدولي والجهات المعنية، من أجل حماية حقوق لبنان، وخصوصًا في تلك المنطقة التي لا ينفكّ الاحتلال يكشف عن أطماعه فيها وبخيراتها التي يستغلّها ولا يزال، خصوصًا المياه”.

وتابعت الهيئة “إننا ندعو إلى ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية للأراضي المحتلّة التي يجب أن تتولّى، بمساعدة الجهات الرسمية المعنية، كل ما يتعلّق بالأراضي المحتلّة، ومن ضمنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقمم جبل الشيخ التي يبدو أنها غائبة أو مُغيَّبة عن جدول المسؤولين حتى في تصريحاتهم ومواقفهم الإعلامية”.

واعتبرت الهيئة أن “السكوت المتكرر من قبل المسؤولين في السلطة على التسريبات والتقارير التي تتناول مصير ومستقبل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا يثير لدينا الشكوك والتساؤلات والاستغراب في كل مرة يتم فيها ذكر هذه المنطقة، ما يجعلنا نحذّر من هذا التجاهل، سيّما وأن هذه المنطقة وأهلها هم أكثر من عانى من الاحتلال على مدى عقود ولا يزالون”. وتابعت: “إننا في هيئة أبناء العرقوب نؤكد أننا وأهلنا الصامدون الصابرون لا يمكن أن نتخلى عن أرضنا مهما كانت التضحيات، ولن نقبل باستمرار تجاهل هذه القضية الوطنية بامتياز”.

المصدر: موقع المنار