لبنان

هيئة أبناء العرقوب تستغرب سكوت الدولة عن عمليات القضم والإحتلال للعدو

استغربت هيئةُ أبناءِ العرقوب عدمَ تحركِ الحكومةِ اللبنانيةِ وسكوتَها على ما قامت وتقومُ به قوات الإحتلالِ الإسرائيلي في المناطقِ الجنوبيةِ الحدودية من عمليةِ قضمٍ واحتلالٍ لمزيدٍ من الأراضي اللبنانيةِ والتي كانَ آخرُها في خراجِ بلدةِ شبعا ومنطقةِ بركةِ النقار والسدانة وبسطرة .

واكدت الهيئةُ أنَ المطلوبَ من الحكومةِ التحركُ على كلِّ الصعدِ والمستويات، ولا سيما أنَ السكوتَ عما يَجري يطرحُ علاماتِ استفهامٍ وكأنه يَحصُلُ في مكانٍ آخرَ خارجَ لبنانَ وسيادةِ دولتِه.

وذَكّرتِ الهيئةُ مَن يعنيهمُ الأمرُ بأنَ قضيةَ تحريرِ الأراضي المحتلةِ وفي مقدِّمَتِها مزارعُ شبعا وتلالُ كفرشوبا هي قضيةٌ وطنيةٌ وسياديةٌ بامتياز وأنَ التلكؤَ والتغاضيَ عمّا يَجري من عملياتِ قضمٍ واحتلالٍ جديدة ، لن يَثنِيَ أصحابَ الأرضِ عن التمسكِ بها ورفعِ الصوتِ عالياً مهما طالَ الزمن .

المصدر: بيان