خريس: لن نقبل بالتطبيع وعلى “الميكانيزم” وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس أن “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه كما قال الإمام السيد موسى الصدر”، مشدّدًا على “تعاليمه وأننا لن نتخلّى عن مبادئنا ومشروعنا مهما كلّفنا ذلك من ثمن، وأن مسؤوليتنا أن ندافع عن أرضنا ووطننا”.

ورأى خريس، في حديث له الأحد، “أننا نعيش في واقع صعب وعلينا أن نواجه هذه المخططات التي تحاك ضدنا بصمودنا وثباتنا والتصاقنا بالأرض ومقاومتنا والتعايش المميّز الذي يجب أن يكون فعليًا وحقيقيًا”، وتابع: “هذا ما رأيناه بأم العين حين زار لبنان البابا لاوون وشهدنا اللحمة الوطنية بين جميع المذاهب والطوائف”.

وأشار خريس إلى “أننا نسمع اليوم بعض المواقف التي لا تعبّر عن المواطنية اللبنانية، وبعض القيادات لا مشكلة لديها من عملية التطبيع والسلام مع العدو الإسرائيلي”، وأكد “أننا لن نستسلم ولن نقبل بالتطبيع، وهذا ليس من شيمنا وأخلاقنا ومبادئنا، وسنحمي هذا الوطن ونبنيه على الأسس الصحيحة، لأن إسرائيل عدو وليست صديقًا، وهي شرّ مطلق والتعامل معها حرام”.

ولفت خريس إلى أن “مسؤولية لجنة الميكانيزم التي تجتمع في الناقورة محددة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا، ومسؤوليتها الضغط على العدو للانسحاب من أرضنا، وأن تسعى بكل جهد لاستعادة الأسرى اللبنانيين في السجون، وترسيم الحدود الواضحة لا أكثر من ذلك، كما أكّد الرئيس نبيه بري، قائلًا: لا للتطبيع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام