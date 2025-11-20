خريس: التحريض على الجيش لا يصبّ في مصلحة لبنان

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس: “كنّا وما زلنا مع الجيش اللبناني ونقف إلى جانبه”، وأكد أن “التحريض على المؤسسة العسكرية لا يصبّ في مصلحة لبنان ولا في مصلحة الشعب اللبناني”. وتابع: “المطلوب منا أن نتوحّد، لا أن نشتكي ونحرّض، بل أن نحمي أرضنا وندافع عن شعبنا، وهذه هي مسؤوليتنا”.

ولفت خريس إلى أن “بعض القيادات تشتكي في الخارج على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ولكن أن تصل بهم الأمور إلى التحريض على الجيش اللبناني أمر غير مقبول”. وتابع: “هذه المؤسسة نفتخر ونعتزّ بها وبقيادتها وضباطها وعناصرها، وهي التي تقوم بواجبها ودورها على أكمل وجه، وإن سقطت سقط كل لبنان”.

وأضاف خريس، في حديث له الخميس، أن “ما يحدث في الجنوب وكأنه تُرك لمصيره، وهذا الأمر نفسه حصل في السبعينيات عندما كان العدو الإسرائيلي يهدد ويتوعّد، وما كان يفعله بأهلنا من مجازر. واليوم نسأل: هل حقًّا تُرك الجنوب لمصيره؟”.

وسأل خريس “أين هو حضور ووجود الدولة؟ ولماذا كل هذه التهديدات والمؤامرات التي تُحاك؟”. وتابع: “كأن المراد منا هو الاستسلام وألّا نقول الحق ونتخلّى عن شعاراتنا وكل العناوين التي نتبنّاها، وكل مصادر قوّتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام