7 قتلى و11 جريحًا في اصطدام حافلة بشاحنة جنوب تركيا​

قضى سبعة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح، السبت، في حادث تصادم حافلة ركاب بشاحنة على طريق سريع في جنوب تركيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع الحادث قبيل الفجر على الطريق السريع الذي يربط مدينتي أضنة وغازي عنتاب، عندما اصطدمت الحافلة بشاحنة ذات مقطورة كانت متوقفة بعد انفجار أحد إطاراتها، وفق ما ذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية.​

وأظهرت مقاطع مصوّرة من مكان الحادث أن الجانب الأمامي الأيمن للحافلة دُمّر بالكامل بعد ارتطامها بالشاحنة على بعد نحو 90 كيلومترًا غرب غازي عنتاب.

ونقلت «الأناضول» عن مكتب والي محافظة عثمانية أن جميع القتلى والجرحى كانوا على متن الحافلة، مع استمرار الجهود للتعرّف على هويات الضحايا.​

وأشارت الوكالة إلى أن سائق الحافلة، الذي نجا من الحادث، أُوقف على ذمة التحقيق، فيما أغلقت الشرطة الطريق السريع موقتًا لتسهيل عمليات الإنقاذ ورفع الحطام وإتمام الإجراءات الفنية والقضائية.​

المصدر: أ.ف.ب.