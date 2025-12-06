بلدية النبطية الفوقا تطلق المرحلة الأولى من مشروع فرز النفايات المنزلية

تنفيذًا للمرحلة الأولى من مشروع فرز النفايات المنزلية، باشرت بلدية النبطية الفوقا توزيع الحاويات المخصّصة للفرز في الأحياء المستهدفة ضمن نطاقها البلدي.

وقد انطلقت عملية التوزيع في حيّ المنزلة، حيث قامت البلدية بتوزيع الحاويات الخاصة، تمهيداً للبدء العملي في تطبيق المشروع على مستوى الحيّ.​

ودعت البلدية أهالي الحيّ إلى التعاون من خلال وضع الحاويات في أماكنها المناسبة، والالتزام بفرز النفايات المنزلية بما يخدم مصلحة البلدة ويحافظ على نظافة بيئتها، مؤكدة أن نجاح المشروع يعتمد على تجاوب السكان والتزامهم بتغيير العادات المرتبطة بالتخلص من النفايات.​

المصدر: موقع العمل البلدي