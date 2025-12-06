بلدية الجيّة تُطلق أوّل سوق للمونة والحِرَف في إقليم الخروب

برعاية وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار مُمثَّلًا بمحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وحضور النائب حليمة قعقور، ومُنسّق جمعية الشجرة الطيبة الدكتور ربيع دياب، إضافةً إلى رؤساء بلديات واتحادات بلديات وفعاليات رسمية وحزبية ودينية واختيارية وغيرها، وبدعوة من بلدية الجيّة، أُقيم حفل افتتاح “سوق إقليم الخروب الأوّل للمونة والحِرَف”.

افتُتِح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، وتلاهُ كلمة لرئيس بلدية الجيّة وسام القزي، الذي تحدّث عن البلدة وأهلها، مُشجّعًا إيّاهم وداعمًا لمشاريعهم الصغيرة، مؤكّدًا وقوف البلدية إلى جانبهم دائمًا.

بعدها دعا رئيس البلدية الحضور للقيام بجولة في المعرض، حيث جالوا على طاولات العرض وتذوّقوا “المونة البلدية” واطّلعوا على المُنتجات الحِرَفية المختلفة، وقد أبدوا إعجابهم ودعمهم لهذا السوق المميز ولجهود الأهالي.

هذا السّوق يهدفُ إلى دعمِ المُنتِجين والحِرَفيّين في المنطقة، والترويج للمُنتجات الريفية والمونة والمشغولات الحِرَفية، بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ويستمرّ يوميْ الجمعة والسبت من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 9:00 مساءً، ويوم الأحد من الساعة 10:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً.

المصدر: موقع المنار