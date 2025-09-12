لقاء الاحزاب والقوى الوطنية في اقليم الخروب يندد بالاعتداءات الاسرائيلية على غزة ودول المنطقة

عقدت الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب وساحل الشوف اجتماعها الدوري مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف ،ناقشت خلاله المستجدات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية.

طالب اللقاء في بيان المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ،اعادة تفعيل دور الانروا للقيام بدوره كشاهد على مظلومية الشعب الفلسطيني وحقهم العيش بكرامة وحمايتهم حسب القوانين التي ترعاها المنظمات الدولية وحقوق الإنسان .

وندد اللقاء واستنكر الإعتداءات التي تطال اهلنا الآمنين في غزة والضفة والقدس وحرب الإبادة التي تُجهز على الحجر والبشر في مشهد سقطت أمامه كل قدرة على التحمل ، وكشفت ضعف ووهن النظام الدولي والعربي وزادت من التغوّل الصهيوني بممارسة ابشع عمليات القتل الجماعي والتهجير والتدمير الكامل لتغيير معالم المنطقة واحتلالها الكامل.

ودان اللقاء محاولة الإغتيال الفاشلة لوفد قيادة المقاومة المفاوض في قطر ودعا العالم لصحوة ضمير ووضع حدٍ للجريمة المنظمة التي تمارسها اسرائيل لتقويض النظام العالمي بدعم امريكي مفضوح وصمت غربي وعربي مستغرب.

كما ندد اللقاء بكل الإعتداءت الصهيوامريكية التي تبدأ من فلسطين ولا تنتهي باليمن مرورا بلبنان وسوريا وتونس وحيث تطال آلة العدوان لزعزعة الأمن والاستقرار العالمي وتحقيق الحلم الصهيوني بقيام دولة اسرائيل الكبرى .

المصدر: موقع المنار