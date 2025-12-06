ترامب يعقد لقاء ثلاثياً مع رئيس وزراء كندا ورئيسة المكسيك حول الهجرة والتجارة​

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، اجتماعاً ثلاثياً مع رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم رئاسة الحكومة الكندية لوكالة فرانس برس، حيث تركزت المباحثات على ملفي الهجرة والتجارة في ظل التوتر المتصاعد حول اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث.​

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الكندي أودري شامبو إن القادة الثلاثة تحادثوا لنحو 45 دقيقة، مشيرة إلى أنهم اتفقوا على مواصلة العمل بشأن اتفاقية التجارة المعروفة في كندا باسم CUSMA، وهي الاتفاقية التي تسمى في الولايات المتحدة USMCA، والتي أبرمت خلال الولاية الأولى لترامب.​

وأفادت المصادر بأن محادثات الجمعة تعد الأولى بين ترامب وشينباوم منذ توليها رئاسة المكسيك، فيما سبق لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن زار البيت الأبيض مرتين منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، غير أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه بينهما منذ أن علّق ترامب محادثات التجارة على خلفية خلاف حول إعلان كندي ضد الرسوم الجمركية الأميركية.​

ورغم الترابط الاقتصادي الوثيق بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تواجه أوتاوا ومكسيكو ضغوطاً متزايدة نتيجة السياسات الحمائية والحرب التجارية التي أطلقها ترامب، إذ يسعى البلدان المجاوران للولايات المتحدة إلى إعادة التفاوض لجعل شروط الاتفاق التجاري أكثر ملاءمة لمصالحهما الوطنية.​

وفي هذا السياق، فرض ترامب تعريفات جمركية باهظة على صادرات كندا والمكسيك التي لا تندرج ضمن اتفاقية التجارة بين البلدان الثلاثة، وتعمل واشنطن على إعادة التفاوض بشأنها العام المقبل، ملوّحاً في الوقت نفسه بمزيد من العقوبات إذا فشل البلدان في كبح الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات عبر حدودهما مع الولايات المتحدة.​

وكان ترامب قد أثار غضب شينباوم عندما قال إنه سيسمح بتنفيذ ضربة أميركية على الأراضي المكسيكية ضد كارتيلات تهريب المخدرات إذا لزم الأمر، قبل أن ترد الرئيسة المكسيكية بالتأكيد أن ذلك «لن يحدث أبداً»، في موقف عكس حساسية السيادة الوطنية في مكسيكو سيتي تجاه أي عمل عسكري أجنبي محتمل.​

كما سبق أن أثار ترامب حفيظة كندا بإشارته في تصريحات سابقة إلى أنها يمكن أن تكون «الولاية الحادية والخمسين» للولايات المتحدة، ما زاد من حدة التوتر السياسي رغم محاولات الجانبين الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة بسبب تشابك المصالح الاقتصادية بينهما.​

وعلى صعيد التعاون الثلاثي في استضافة كأس العالم لكرة القدم، جدد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة عملت «بشكل وثيق» مع كندا والمكسيك في التحضيرات للبطولة، مشيداً بما وصفه بـ«التنسيق الرائع» بين الدول الثلاث، وبمستوى الصداقة والعلاقة التي تربطها في هذا الملف الرياضي ذي الأبعاد الاقتصادية واللوجستية الكبيرة.

المصدر: أ.ف.ب.