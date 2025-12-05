سرايا القدس ـ كتيبة الخليل: يتصدى مقاتلونا في سرية بيت أمر لقوات العدو المقتحمة للبلدة ويستهدفون قوة مشاة راجلة في محور البياضة بعبوة ناسفة مضادة للأفراد