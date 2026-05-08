الجمعة   
   08 05 2026   
   20 ذو القعدة 1447   
   بيروت 02:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    سرايا القدس تزف الشهيد المجاهد حسن خالد أبو ناصر “أبو خليل” خلال مشاركته بالتصدي للعدوان على لبنان

      زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الى الشعب الفلسطيني وإلى الأمتين العربية والإسلامية الشهيد المجاهد حسن خالد أبو ناصر “أبو خليل” من أبطال كتيبة الشهيد محمود المجذوب – ساحة لبنان.

      والشهيد ابو ناصر ارتقى على حدود فلسطين المحتلة، خلال مشاركته بالتصدي للعدوان على لبنان.

      وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

      وهذا نص البيان:

      بسم الله الرحمن الرحيم
      “فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ” صدق الله العظيم

      بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية:

      الشهيد المجاهد/ حسن خالد أبو ناصر “أبو خليل” ( 25 عام )
      من أبطال كتيبة الشهيد محمود المجذوب – ساحة لبنان

      والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة خلال مشاركته بالتصدي للعدوان على لبنان، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

      ” وإنّه لجهاد نصرٌ أو استشهــــاد “

      ســــرايا القــــــــــدس
      21 ذو القعدة 1447 هــــ
      الموافق 08 – 05 – 2026

      المصدر: الاعلام الحربي

      مواضيع ذات صلة

      العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ الخميس 7-5-2026

      العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ الخميس 7-5-2026

      العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاربعاء 6-5-2026

      العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاربعاء 6-5-2026

      العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاثنين 4-5-2026

      العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاثنين 4-5-2026