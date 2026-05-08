سرايا القدس تزف الشهيد المجاهد حسن خالد أبو ناصر “أبو خليل” خلال مشاركته بالتصدي للعدوان على لبنان

وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

“فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ” صدق الله العظيم

بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية:

الشهيد المجاهد/ حسن خالد أبو ناصر “أبو خليل” ( 25 عام )

من أبطال كتيبة الشهيد محمود المجذوب – ساحة لبنان

والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة خلال مشاركته بالتصدي للعدوان على لبنان، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

” وإنّه لجهاد نصرٌ أو استشهــــاد “

ســــرايا القــــــــــدس

21 ذو القعدة 1447 هــــ

الموافق 08 – 05 – 2026

المصدر: الاعلام الحربي