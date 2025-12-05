إدارة ترامب تتجه لتوسيع قائمة حظر السفر… أكثر من 30 دولة تحت المجهر

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه إلى توسيع قائمة الدول المشمولة بحظر السفر، مع ارتفاع عددها من 19 دولة إلى أكثر من 30، وفق ما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تصريح لشبكة فوكس نيوز. وقالت نويم إن الرئيس يواصل تقييم الدول التي ستُضاف، من دون الكشف عن الأسماء أو المعايير الجديدة، ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تشدداً في سياسات الهجرة.

ويأتي هذا التوجه في سياق إجراءات تنفيذية اتخذتها إدارة ترامب مؤخراً للحد من دخول المهاجرين، شملت تجميد جميع طلبات الهجرة المقدَّمة من رعايا 19 دولة، من بينها أفغانستان واليمن والسودان. ووفق مذكرة صادرة عن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، فقد تم تعليق معالجة طلبات الإقامة الدائمة والجنسية للمواطنين المنتمين إلى 12 دولة خاضعة للحظر منذ يونيو/حزيران الماضي، وهي: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن.

كما أُضيفت سبع دول إلى القائمة، هي بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا، في خطوة اعتبرتها المذكرة جزءاً من عمليات تدقيق موسعة تشمل أيضاً إعادة فحص طلبات سبق البت فيها، بما في ذلك ملفات من دخلوا الولايات المتحدة بعد 20 يناير/كانون الثاني 2021.

وتشير هذه التطورات إلى أن الإدارة الأميركية تعتمد نهجاً متشدداً ومتدرجاً في ضبط ملف الهجرة، مع توقعات بزيادة القيود خلال الفترة المقبلة، ريثما تُعلن القائمة النهائية للدول المشمولة، وسط ترقب واسع للانعكاسات السياسية والإنسانية لهذه الخطوات

المصدر: روسيا اليوم