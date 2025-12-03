أُولي البأس.. “سنحكي الحكاية”: السلاح الصاروخي وضد الدروع

في الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات “أُولي البأس – سنحكي الحكاية” التي تُعرض على شاشة قناة المنار، جرى الحديث عن قدرات المقاومة الإسلامية في سلاح المدفعية والسلاح الصاروخي وضد الدروع، والأدوار التي لعبتها خلال معركة “أُولي البأس” التي خاضها مقاومو المقاومة بمواجهة العدو الإسرائيلي في عام 2024، بالإضافة إلى البطولات التي سطرها المجاهدون والشهداء دفاعاً عن لبنان وسيادته.

وكما في كل مراحل المعركة، كان شهداء المقاومة الإسلامية هم سر الصمود وعنوان الثبات في الميدان بمواجهة العدو الإسرائيلي.

وخلال الحلقة الثانية من سلسلة حلقات “أُولي البأس – سنحكي الحكاية” التي عرضت مساء الأربعاء على شاشة المنار، تحدث أحد ضباط المقاومة الإسلامية عن دور سلاح المدفعية وعدد العمليات التي نفذت خلال معركة “أُولي البأس”، ولفت إلى أن “سلاح المدفعية في المقاومة استهدف تحشدات العدو في القرى اللبنانية المحتلة أو داخل المستوطنات الحدودية في شمال فلسطين المحتلة”، وأكد أنه “تم تحقيق إصابات مباشرة في القوات التي كانت تستعد للتوغل داخل الحدود”.

وفي سياق آخر، قال ضابط في المقاومة الإسلامية إن “سلاح ضد الدروع في المقاومة خلال معركة أُولي البأس كان درعاً للدفاع عن القرى الحدودية اللبنانية من تقدم آليات العدو الإسرائيلي”، وأشار إلى أن “هذا السلاح استهدف 89 آلية عسكرية صهيونية خلال المعركة، توزعت بين: 65 دبابة، 10 جرافات عسكرية، 5 ناقلات جند، 3 عربات هامر، و6 آليات مدرعة”.

أما عن السلاح الصاروخي للمقاومة خلال معركة “أُولي البأس”، فقال ضابط بالمقاومة الإسلامية إنه “جرى بهذا السلاح استهداف 471 مستوطنة صهيونية بشكل مباشر ومتكرر”، وتابع أنه “تم استهداف 303 نقاط عسكرية إسرائيلية، توزعت بين: 165 قاعدة عسكرية، 99 ثكنة عسكرية، 98 موقعاً حدودياً، 12 منطقة، و117 مدينة”.

المصدر: قناة المنار