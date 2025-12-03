الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    الإفراج عن طاقم سفينة “اتيرنيتي سي” بوساطة عمانية ونقلهم من صنعاء إلى مسقط

      أفرجت حكومة التغيير والبناء في صنعاء اليوم عن طاقم سفينة “اتيرنيتي سي” بوساطة عمانية، حيث جرى نقلهم من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط.

      وكانت وزارة الخارجية الفلبينية قد ذكرت قبل أيام أنها تلقت معلومات من سلطنة عمان تفيد بأنه سيتم الإفراج

      عن البحارة الفلبينيين التسعة من طاقم السفينة المنكوبة، الذين تم انقاذهم بعد استهداف السفينة لمخالفتها القرار اليمني بحظر الملاحة نحو موانئ كيان العدو الإسرائيلي في يوليو الماضي.

      وأوضحت الوزارة أن الإفراج عن البحارة الفلبينيين جاء كثمرة جهود بذلتها سلطنة عُمان بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلبينية.

      وحظي البحارة الفلبينيين بمعاملة حسنة خلال اقامتهم، وقد أظهرت صنعاء مقاطع متلفزة وهم يتواصلون مع عائلاتهم ويتم استقبالهم على أرقى مستوى من قبل المسؤولين.

      المصدر: المسيرة نت

