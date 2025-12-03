الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    القوى الفلسطينية طالبت الوسطاء بإلزام الكيان بفتح معبر رفح كما ورد في الاتفاق

      طالبت الفصائل والقوى الفلسطينية الوسطاء اليوم الأربعاء بإلزام الكيان الإسرائيلي بفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، كما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار.

      وقالت الفصائل في بيان نشرته حركة حماس: تؤكد الفصائل والقوى الفلسطينية على ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني بتنفيذ ما هو مطلوب منه فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار.

      وطالبت الفصائل الوسطاء “بالضغط على إسرائيل لفتح المعبر في الاتجاهين وفق اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وذلك لمنع الاحتلال من التلاعب أو التهرب من هذه الاستحقاقات، أو حصر فتح المعبر باتجاه واحد.

      وكانت الحكومة الصهيونية قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصرياً للسماح بمرور السكان المغادرين من قطاع غزة إلى مصر.

