إعلام العدو: لقاء بين ترامب ونتنياهو أواخر الشهر الجاري في فلوريدا

كشفت قناة «i24» العبرية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفلوريدا في 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وذكرت أن اللقاء سيعقد في منتجع «مار-إيه-لاغو».

وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات أنه «كما هي الحال مع ترامب، كل شيء قابل للتغيير حتى اللحظة الأخيرة».

وقالت المصادر إنّ الاجتماع يتوقع أن يُعقد في الأيام التي تلي عيد الميلاد وقبل بداية العام الجديد، على أن يسافر نتنياهو مباشرةً إلى فلوريدا، ويعود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد حوالي 48 ساعة، من دون التوقف في واشنطن.

وفي حال إجرائها، ستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب، مطلع العام الجاري.

وكان ترامب ونتنياهو قد تواصلا هاتفياً، وذكر مكتب الأخير أنّ الرئيس الأميركي دعا نتنياهو إلى اجتماع في البيت الأبيض قريباً.

في الوقت نفسه، أكد ترامب أهمية مواصلة «حوار قوي وصادق»، حسب تعبيره، بين “إسرائيل” وسوريا، في إطار جهد أوسع لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجاءت المكالمة الهاتفية بعد أن نشر ترامب على صفحته على موقع «تروث سوشيال» تلميحاً قوياً لـ”إسرائيل” بوقف الهجمات على الأراضي السورية.

المصدر: موقع جريدة الأخبار