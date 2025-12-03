الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    سرايا القدس تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي شمال غزة

      أعلنت “سرايا القدس” (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) اليوم الأربعاء أنها عثرت على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في شمال قطاع غزة.

      وجاء في بيان للسرايا “عثرنا على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث شمال قطاع غزة”.

      من جانبها، قالت “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس) إنها والسرايا ستسلمان جثة لأحد أسرى الاحتلال “عثرنا عليها في شمال قطاع غزة الساعة الخامسة مساء”.

      يأتي ذلك بعد يوم من إعلان العدو تسلم بقايا جثة أحد الأسيرين المتبقيين في قطاع غزة قبل نقلها إلى معهد الطب الشرعي قرب تل أبيب للتعرف عليها.

      ويرهن العدو بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث الأسرى.

      ومقابل رفات كل أسير يفرج الاحتلال عن جثث 15 فلسطينيا قتلهم خلال حرب الإبادة على غزة ويحتجز جثثهم.

      وأظهرت معظم جثث الأسرى الفلسطينيين التي تم تسليمها تعرّضهم لتعذيب شديد، فضلا عن تجويع وإهمال طبي، بل وقتل بعضهم خنقا.

      كما يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثثهم تحت أنقاض حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

