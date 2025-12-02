أُولي البأس.. “سنحكي الحكاية”: سلاح المسيّرات والدفاع الجوي

في الحلقة الثانية من سلسلة حلقات “أُولي البأس – سنحكي الحكاية” التي تُعرض على شاشة قناة المنار، جرى الحديث عن قدرات المقاومة الإسلامية في سلاح المسيّرات والدفاع الجوي خلال معركة “أُولي البأس” التي خاضها مقاومو المقاومة بمواجهة العدو الإسرائيلي في عام 2024، بالإضافة إلى البطولات التي سطرها المجاهدون دفاعاً عن لبنان وسيادته.

ويبقى عنوان الصمود في معركة “أُولي البأس” بمواجهة العدو الإسرائيلي هو شهداء المقاومة الإسلامية في الميدان.

وبالسياق، تحدّث أحد ضبّاط المقاومة وشرح كيف أن عدم اكتشاف المسيّرات الاستطلاعية للمقاومة الإسلامية شكّل ضربة للتفوّق التكنولوجي للعدو الإسرائيلي، وشدّد على أن “المقاومة لم تكشف كل ما لديها خلال معركة الإسناد”.

ولفت الضابط في المقاومة الإسلامية إلى أن “المقاومة ضربت بمسيّرة منزل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في قيسارية قرب تل أبيب”، وأشار إلى أن “هذه المسيّرة قطعت أكثر من 70 كلم من دون أن يتم اعتراضها، وهذا كان دليلاً قاطعاً على أن المقاومة قادرة على الوصول إلى أي هدف مهما كان محمياً”.

وخلال الحلقة الثانية التي بُثّت على شاشة قناة المنار مساء الثلاثاء، بعنوان: أُولي البأس.. “سنحكي الحكاية”.. سلاح المسيّرات والدفاع الجوي، جرى عرض خريطة إسقاط مسيّرات الاحتلال، وأهمها إسقاط “هيرمز 450” برشاش عيار 23 ملم.

المصدر: قناة المنار