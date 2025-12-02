إيران تنظم مناورات “سهند 2025” المشتركة لمكافحة الإرهاب بمشاركة دولية واسعة

انطلقت في مدينة شبستر بمحافظة آذربايجان الشرقية الإيرانية مناورات “سهند 2025” المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي تنظمها قوات حرس الثورة الإسلامية البرية بالتعاون مع وزارة الخارجية، بمشاركة 18 وفدًا رفيع المستوى من الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون والدول والمراقبين الإقليميين.

وخلال مؤتمر صحفي، قال قائد المناورات، العميد ولي الله معدني، إن حرس الثورة الإسلامية يُعد “المهندس الأمني في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة”، وهو على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد إرهابي.

وأضاف معدني أن تنظيم هذا التمرين يأتي بعد مرور عامين على انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي للتعاون، ويعد إيران والدولة الرابعة التي تستضيف هذا التمرين ضمن هذه المنظمة.

وأوضح العميد معدني أن التمرين يستمر خمسة أيام، ويشارك فيه قادة الفرق العملياتية للدول الأعضاء، بما في ذلك: أوزبكستان، طاجيكستان، روسيا، باكستان، قيرغيزستان، الصين، كازاخستان، إيران، الهند، وبيلاروس، إضافة إلى دول مراقبة وضيوف مثل السعودية، أذربيجان، سلطنة عمان، والعراق.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المناورات يتمثل في رفع مستوى المعرفة والتعاون بين القوات المسلحة للدول المشاركة في مواجهة الإرهاب، وتبادل الخبرات، وتعزيز التكامل العملياتي.

وأضاف أن تنظيم هذا التمرين بعد حرب الـ12 يومًا يمنحه أهمية خاصة، لافتًا إلى أن مناورات “سهند 2025” تُعد أول تمرين عملياتي ميداني شامل ومتعدد الأبعاد يُنظم على الأراضي الإيرانية بهذا المستوى.

وأكد العميد معدني أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي الفعّال بين الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود الجغرافية.

المصدر: وكالة ارنا