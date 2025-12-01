“بلومبرغ”: الهند تبحث مع روسيا شراء مقاتلات “سو-57” ومنظومة “إس-500”

ذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادر أن الهند تعتزم البدء في مفاوضات بشأن اتفاقيات دفاعية جديدة خلال الزيارة المقبلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي.

وقالت المصادر إنه يجري التخطيط لإجراء هذه المباحثات في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى تقليص التعاون العسكري بين نيودلهي وموسكو.

وأضافت “بلومبرغ” أن “الهند وروسيا، اللتين تصنف علاقاتهما كشراكة استراتيجية خاصة ومتميزة، تعتزمان بحث إمكانية توريد طائرات “سو-57” المقاتلة من الجيل الخامس، بالإضافة إلى آفاق الحصول على نسخة محدثة من منظومة “إس-500”.

كما أشارت الوكالة أيضا إلى أن “الاتفاق المحتمل بين الهند وروسيا قد يؤدي إلى تعقيد الصفقات التجارية لنيودلهي مع الولايات المتحدة، التي عارضت تقليديا توسيع التعاون الدفاعي الهندي مع موسكو وأعربت عن قلقها بشأن مشتريات الأسلحة الروسية”.

وأعلن نائب وزير الدفاع الهندي راجيش كومار سينغ في 28 نوفمبر/تشرين الثاني أن نيودلهي قد تبحث تسليم منظومات صواريخ دفاع جوي روسية إضافية من طراز “إس-400” خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي يومي 4 و5 ديسمبر.

وأشار إلى أنه ستتم مناقشة جوانب أوسع من التعاون الدفاعي خلال المحادثات مع الرئيس الروسي، مؤكدًا أن الهند “لديها برنامج دفاعي كبير مع روسيا”.

المصدر: روسيا اليوم