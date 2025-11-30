الأحد   
   30 11 2025   
   9 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:38
    دولي

    لافروف: أوروبا لم تستغل كل فرصها لحل الصراع في أوكرانيا

      أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، أنّ أوروبا لم تستغل كل فرصها لحل الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّها انسحبت من المفاوضات وأحبطت الاتفاقيات السابقة بشأن أوكرانيا.

      وقال لافروف، في تصريحاتٍ لوسائل إعلام روسية، إنّ «موسكو تفترض أنّ أوروبا انسحبت من مفاوضات أوكرانيا».

      وأشار إلى أنّ «الأوروبيين أحبطوا جميع الاتفاقات السابقة لحل الحرب في أوكرانيا»، وأضاف: «إذن، أضاعت أوروبا كل فرصها».

      من جهته، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم، أنّ المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، سيصل إلى روسيا بداية الأسبوع المقبل، وذلك قبيل زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المقررة إلى الهند.

      وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن يوم الأربعاء، أنّ «عدداً من مسؤولي الإدارة الأميركية المعنيين بالشؤون الأوكرانية، سيزورون موسكو برفقة ويتكوف».

      المصدر: الأخبار

