ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مجمّع سكني بهونغ كونغ إلى 146 قتيلاً

أعلنت الشرطة في هونغ كونغ اليوم الأحد أنّ عدد القتلى جراء الحريق الهائل الذي اندلع هذا الأسبوع في مجمّع سكني ارتفع إلى 146 شخصاً، محذرة من أنّ العدد قد يواصل الارتفاع.

وقالت المسؤولة في وحدة التحقيق في الضحايا، تسانغ شوك-يين، خلال مؤتمر صحفي: “حتى الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم (0800 بتوقيت غرينتش)، وصل عدد القتلى إلى 146. ولا نستبعد احتمال ارتفاع هذه الحصيلة أكثر.”

ويعدّ هذا الحريق من أسوأ الكوارث التي تشهدها هونغ كونغ في السنوات الأخيرة، وقد أثار حالة من الحزن والصدمة في المجتمع المحلي، فيما تواصل فرق الإنقاذ التحقيق في أسباب الحريق وتحديد ما إذا كانت هناك وفيات إضافية لم يتم الإبلاغ عنها بعد.

المصدر: يونيوز