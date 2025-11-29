128 قتيلا وأكثر من 100 مفقود اثر حريق في هونغ كونغ

خيمت أجواء الحزن على هونغ كونغ، اليوم السبت، مع بدء الحداد الرسمي لثلاثة أيام على ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع في مجمع سكني وأسفر عن مقتل 128 شخصا على الأقل وفقدان العشرات.

ووقف الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي ووزراء وعشرات من كبار المسؤولين ثلاث دقائق صمت عند الساعة الثامنة صباحا (00,00 ت غ) أمام المباني الحكومية، بعد تنكيس أعلام الصين وهونغ كونغ.

وفي ساعة مبكرة من صباح السبت، وضع المواطنون الزهور أمام برج وانغ فوك كورت المتفحم الذي ظلت النيران مشتعلة فيه لأكثر من 40 ساعة.

وبعد يومين من الحريق الذي أتى على الابراج السكنية، واصلت عائلات المفقودين البحث عن اقاربهم في المستشفيات، في الوقت الذي انتهت فيه جهود مكافحة النيران صباح الجمعة.

و قالت لجنة مكافحة الفساد في هونغ كونغ مساء الجمعة، إنه تم توقيف ثمانية اشخاص للاشتباه بضلوعهم في وقائع فساد في أعمال ترميم ما مجموعه 2000 مسكن تم تشييدها في 1983 في حي تاي بو بشمال هونغ كونغ.

وأوضحت اللجنة في بيان أن الموقوفين هم سبعة رجال وامرأة تراوح اعمارهم بين 40 و63 عاما، لافتة الى ان الرجال هم مسؤولان في مكتب دراسات كلف أعمال الترميم ومشرفان على الورش وثلاثة مقاولين من الباطن ووسيط.

و ارتفعت حصيلة القتلى إلى 128 شخصا، 89 لم يتم التعرف بعد إلى هوياتهم، بالإضافة إلى أكثر من مئة مفقود و79 جريحا.

وأكدت اللجنة، أنّ التحقيق لتحديد أسباب أسوأ حريق تشهده هونغ كونغ منذ العام 1948 لا يزال جاريا، وقد يستغرق ثلاثة أو أربعة أسابيع.

المصدر: يونيوز