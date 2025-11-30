كوبا تدين إغلاق واشنطن المجال الجوي فوق فنزويلا وتصفه بـ”العدوان العسكري”

أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا قرار الولايات المتحدة بإغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، واصفًا هذا الإجراء بأنه “عمل عدواني وتهديد خطير للقانون الدولي”.

وقال باريا في منشور على منصة “إكس”: “إن هذا الإجراء يشكل تهديدًا خطيرًا للقانون الدولي ويؤدي إلى تصعيد العدوان العسكري والحرب النفسية ضد شعب وحكومة فنزويلا، بعواقب لا يمكن التنبؤ بها على السلام والأمن في أمريكا اللاتينية ودول منطقة البحر الكاريبي”.

ودعا الوزير الكوبي المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفه بـ”التمهيد لهجوم غير قانوني”.

ويأتي هذا التصريح في خضم تصعيد جديد للأزمة بين واشنطن وكاراكاس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الماضي إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، داعيًا شركات الطيران إلى تجنّبه، وقال في منشوره: “إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، الرجاء اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقًا بالكامل”.

وأشارت وكالة “تاس” إلى أن سلطات إسبانيا والبرتغال نصحت شركات الطيران بعدم التحليق فوق المجال الجوي الفنزويلي خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن ترامب سبق له في سبتمبر الماضي السماح بتوجيه ضربات استهدفت زوارق تزعم واشنطن أنها تابعة لتجار المخدرات في مياه فنزويلا بالبحر الكاريبي، ما أسفر عن تدمير عشرات الزوارق ومقتل أكثر من 80 شخصًا.

المصدر: روسيا اليوم