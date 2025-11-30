خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة… غارات وقصف مدفعي ونسف للمنازل

في اليوم الـ51 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، أغار طيران العدو الإسرائيلي داخل الخط الأصفر شرقي مخيم البريج وعلى مدينة رفح فجر اليوم الأحد، واستهدف الاحتلال بالقصف الصاروخي شرقي حيي الشجاعية والتفاح.

هذا ونسف جيش الاحتلال مباني ضخمة داخل الخط الأصفر، تزامنًا مع قصف مدفعي شرقي خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد، شهد القطاع تصعيداً ميدانياً ملحوظاً، إذ أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها بكثافة قرب محور موراج شمالي مدينة رفح، ما أثار حالة من التوتر والهلع بين السكان في المناطق المحيطة.

كما نفّذت الطائرات الحربية سلسلة غارات استهدفت أحياء متفرقة في المدينة، ترافقت مع عمليات تفجير لمنازل ومبانٍ سكنية.

وفي الوقت ذاته، نفذت الطائرات الحربية سلسلة من الغارات التي طالت حي الشجاعية وحي التفاح شرقي مدينة غزة، إضافة إلى استهداف مخيم البريج وسط القطاع. وقد تسببت هذه الغارات في حالة استنفار واسع داخل الأحياء المستهدفة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل جيش الاحتلال عمليات واسعة لنسف وتدمير ما تبقى من مبان وبنى تحتية خلف “الخط الأصفر” بمختلف مناطق القطاع المدمر.

وارتفعت حصيلة شهداء حرب الإبادة في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 70 ألفا و100 شهيد و170,983 إصابة.

وأحصت وزارة الصحة في غزة وصول شهيدين و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 354 شهيداً و906 مصابين.

في حين أضافة الصحة إلى الحصيلة التراكمية 299 شهيداً ممن جرى اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء من تاريخ 11 إلى 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام