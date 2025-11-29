توسك يذكّر حلفاءه في الناتو بمواجهة روسيا

دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك حلفاءه في حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى تذكر أن تأسيس الحلف كان بهدف الدفاع عن الغرب من الاتحاد السوفيتي وروسيا، مؤكداً أن أساسه كان التضامن وليس المصالح الأنانية.

وكتب توسك على منصة “إكس”: “أود تذكير حلفائنا بأنه تم إنشاء حلف الناتو للدفاع عن الغرب من العدوان السوفيتي، أي من روسيا. وكان أساسه التضامن، لا المصالح الأنانية، آمل ألا يتغير شيء”.

وأعرب توسك عن انزعاجه من زيارة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا التي وضعها المبعوث الرئاسي ستيفن ويتكوف، ووصفها مع استقالة أندريه يرماك من مكتب زيلينسكي بأنها “مزيج قاتل”.

من جهتها، أكدت روسيا من خلال تصريحات عدة لمسؤولين، بما في ذلك سفيرها لدى بلجيكا دينيس غونشار، أن العالم يشهد أخطر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى انتهاكات مبادئ السيادة وعدم استخدام القوة وتجاوز عدم التدخل في شؤون الآخرين.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة سابقة إلى أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو، واعتبر أن السياسيين الغربيين يروجون “لتهديد روسي وهمي” لصرف الانتباه عن مشاكلهم الداخلية، بينما يؤكد الكرملين أن روسيا لن تتجاهل الأعمال التي قد تهدد مصالحها، مع ملاحظة النشاط غير المسبوق للناتو على طول حدودها الغربية.

المصدر: روسيا اليوم