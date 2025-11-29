الدفاع الروسية: استهدفنا مواقع للصناعة العسكرية والطاقة في أوكرانيا

أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها شنت ضربة مكثفة الليلة الماضية بأسلحة عالية الدقة ومسيرات على مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع الطاقة التي تضمن عملها.

وأفاد التقرير اليومي للدفاع الروسية أن الغارة نفذت رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على المواقع المدنية في روسيا، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها واستهدفت جميع المواقع المحددة.

وأضاف التقرير أن القوات الروسية واصلت تقدمها في مدينتي كراسنوارميسك وديميتروف في دونيتسك وصدت الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني بهدف فك الحصار عن قواته المحاصرة هناك.

وأشار التقرير إلى أن خسائر الجيش الأوكراني في محور كراسنوارميسك بلغت نحو 290 جندياً خلال آخر يوم، فيما بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1255 جندياً.

وأوضح التقرير أن نيران القوات الروسية أصابت مرافق بنية تحتية لمطار عسكري ومواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لقوات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخين بعيدَي المدى من نوع “نيبتون” و158 طائرة مسيرة معادية خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: روسيا اليوم