القوات الأوكرانية تنفذ هجومًا على محطة تحميل النفط في بحر قزوين

هاجمت القوات الأوكرانية محطة تحميل شركة خط أنابيب بحر قزوين باستخدام القوارب المسيرة قرب مدينة نوفوروسيسك الساحلية الروسية مما تسبب بأضرار جسيمة لأحد المراسي العائمة.

وأعلن الاتحاد الدولي للمساهمين من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان أن مرسى عائم بمحطة خط أنابيب بحر قزوين تعرض لأضرار بالغة نتيجة هجوم إرهابي مستهدف بواسطة قوارب مسيرة صباح اليوم، السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في الساعة 04:06 بتوقيت موسكو.

وأفادت الشركة أن الاستخدام المستقبلي للمرسى أصبح غير ممكن في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن أنظمة الحماية الطارئة أوقفت خطوط الأنابيب فور وقوع الانفجار، ولم يُسجل أي تسرب نفطي أولي في البحر الأسود.

وأضافت أن الشحن عبر المحطة سيستأنف وفق القواعد المعمول بها بمجرد القضاء على تهديد الطائرات والزوارق المسيرة.

ويعد خط أنابيب بحر قزوين أحد أكبر مشاريع نقل النفط في العالم، وينقل معظم النفط الكازاخستاني وجزء من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، بمشاركة شركات عالمية مثل “شل” و”شيفرون”، ويبلغ طول الخط أكثر من 1.5 ألف كيلومتر، ويربط حقول نفط في غرب كازاخستان بمحطة بحرية قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي، حيث يتم تحميل ناقلات النفط لتصديره.

واستُكمل بناء الخط في 13 أكتوبر/تشرين الثاني 2001، ويبلغ الحجم السنوي للنفط المضخوخ عبره نحو 67 مليون طن، بينما بلغ شحن النفط خلال الفترة من يناير وحتى فبراير من هذا العام أكثر من 10 ملايين طن.

المصدر: روسيا اليوم