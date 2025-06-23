لبنان

قوى الامن: توقيف مطلوب لارتكابه جرائم مختلفة في عدة مناطق

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الاثنين القبض على أحد الاشخاص لقيامه بجرائم مختلفة لا سيما عمليات نشل وسرقة في عدة مناطق.

وقال البيان إنه “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها مختلف قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والنّشل في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليّات نشل وسرقة بطريقة احتياليّة في محافظتي بيروت وجبل لبنان”.

واضاف البيان انه “بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمّ تحديد هويّة المشتبه به، ويُدعى م. ع. (مواليد عام ١٩٨٣، مكتوم القيد)، وهو مطلوب للقضاء بموجب /9/ مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة واحتيال”، وتابع “بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة كترمايا – الشّوف، على متن سيّارة نوع بي أم لون أزرق، تم ضبطها”، وأشار الى انه “بتفتيشه والسّيّارة عُثِرَ على مسدّس حربي ومبلغ مالي من عملات مختلفة”.

وقال البيان “بالتّحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه أكثر من /۲۰ /عمليّة نشل وسرقة بطريقة احتياليّة في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: الباروك، الدكوانة، الصّياد، الحازمية، طريق الجديدة، الرملة البيضاء، الكولا والنّاعمة”، وتابع “أودع الموقوف والمضبوطات المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام